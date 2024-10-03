

Глава Комитета министров СЕ призвал власти Грузии вернуться на путь демократии

03.10.2024 17:14





Председатель Комитета министров Совета Европы и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем выступлении на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы выразил глубокую обеспокоенность нынешней ситуацией в Грузии и призвал власти страны вернуться на демократический, европейский путь.



«За несколько недель до выборов правящая партия продолжает кампанию запугивания политической оппозиции, гражданского общества и населения в целом. Это не соответствует нашим ценностям. Это не соответствует ценностям Совета Европы. Поэтому я призываю грузинских депутатов и дипломатов, находящихся в этом зале, взять на себя ответственность и обеспечить, чтобы Грузия вернулась на путь демократии, верховенства закона, Европы», — заявил он.



Депутат от Армении Армен Геворкян напомнил Ландсбергису о его участии в митинге оппозиции в Тбилиси и поинтересовался, считает ли он, что подобное можно было сделать в Азербайджане.



Лансбергис заявил, что во всех странах Совета Европы у оппозиции должна быть возможность организовать митинги. При этом он подчеркнул, что его конкретное послание в Тбилиси было связано с отклонением страны от пути евроинтеграции.



«Это был мой личный посыл. Будучи министром иностранных дел, я всегда поддерживал борьбу за свободу везде, где это было необходимо. Если я окажусь в ситуации, когда мне нужно будет поднять свой голос по поводу случаев насилия в Азербайджане, я сделаю это, но в пределах своих личных и национальных полномочий», — сказал Ландсбергис.



15 мая министры иностранных дел трех европейских стран — Эстонии, Исландии и Литвы — прибыли на акцию против российского закона, проходящую на проспекте Руставели и выступили перед митингующими. После обращения министров иностранных дел на акции прозвучали гимны Грузии и Евросоюза. Со стороны участников акции были слышны возгласы: «Европа!».







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