

Президент Грузии: пропаганда «Мечты» соответствует тому, что пытаются доказать русские

03.10.2024 17:35





Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила на вопрос Kyiv Independent о том, считает ли она, что Тбилиси следует указам Москвы?



«Это то, что невозможно понять со стороны. Эта параллель важна, это сходство, которое многое говорит о направлении, в котором движется правящая партия и которое, я уверена, потерпит поражение на выборах, потому что это не может быть тем, чего желает грузинский народ, у которого есть две оккупированные территории», — отметила президент Грузии.



Саломе Зурабишвили также поговорила и на тему отставания Грузии от Украины и Молдовы на пути европейской интеграции.



«Отсталость Грузии по сравнению с Украиной и Молдовой была вызвана позиционированием грузинского правительства и отсталостью в процессе реализации 12 рекомендаций. Статус кандидата был воспринят грузинской общественностью с большим воодушевлением, однако после этого началась антизападная риторика, напряженная антиамериканская риторика и агрессивные обвинения американских и европейских партнеров в том, будто они пытаются открыть в Грузии второй фронт…



Эта пропаганда, полностью соответствует тому, что пытаются доказать русские. Парламентские выборы решат будущее Грузии. Прежде всего, эти выборы будут квази-референдумом: идти ли по европейскому пути или принять непрямое давление со стороны России. Именно к этому сейчас готовятся грузинский народ и политические силы», — сказала Саломе Зурабишвили.



На вопрос издания: что она думает о заявлении Бидзины Иванишвили о намерении извиниться перед осетинами за события 2008 года, Саломе Зурабишвили ответила:



«Это не одно заявление, это набор недавних заявлений и риторики, которые идут в одном направлении, как я уже сказала, чтобы угодить России и напасть на наших друзей и партнеров. Итак, это общая картина, которая очень тревожит Грузию», — сказала президент.



Источник: SOVA

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