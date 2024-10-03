

Рютте^ Как генсек НАТО считаю усиление поддержки и обеспечение победы Украины своим приоритетом и привилегией

03.10.2024 18:13





Как генсек НАТО считаю усиление поддержки и обеспечение победы Украины своим приоритетом и привилегией, - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.



«Это было важно для меня – приехать в Украину в начале мандата, чтобы абсолютно четко показать и вам, народу Украины, и всем, кто наблюдает, что НАТО продолжает поддерживать Украину. Как генсек НАТО считаю усиление поддержки и обеспечение победы Украины своим приоритетом и привилегией», – заявил Рютте.



Генсек НАТО отметил, что поддержка Украины нужна самим союзникам.



«Именно поэтому мы так привержены поддержке Украины, поскольку ваша безопасность важна для нас, а ваша борьба за свободу выражает наши принципы и ценности», - отметил новый генеральный секретарь НАТО.



Для справки, Марк Рютте прибыл сегодня в Украину с первым визитом в качестве Генерального секретаря НАТО.





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