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Рютте^ Как генсек НАТО считаю усиление поддержки и обеспечение победы Украины своим приоритетом и привилегией
03.10.2024 18:13
Как генсек НАТО считаю усиление поддержки и обеспечение победы Украины своим приоритетом и привилегией, - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
«Это было важно для меня – приехать в Украину в начале мандата, чтобы абсолютно четко показать и вам, народу Украины, и всем, кто наблюдает, что НАТО продолжает поддерживать Украину. Как генсек НАТО считаю усиление поддержки и обеспечение победы Украины своим приоритетом и привилегией», – заявил Рютте.
Генсек НАТО отметил, что поддержка Украины нужна самим союзникам.
«Именно поэтому мы так привержены поддержке Украины, поскольку ваша безопасность важна для нас, а ваша борьба за свободу выражает наши принципы и ценности», - отметил новый генеральный секретарь НАТО.
Для справки, Марк Рютте прибыл сегодня в Украину с первым визитом в качестве Генерального секретаря НАТО.
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