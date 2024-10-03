

Декларация ПАСЕ: Из Грузии поступают тревожные сообщения

03.10.2024 19:23





Из Грузии поступают тревожные сообщения, которые показывают, как правящая партия готовится украсть предстоящие парламентские выборы. Об этом говорится в декларации Парламентской ассамблеи Совета Европы – «Выборы в Грузии – тревожные события». Декларацию подписали 24 депутата.



В декларации говорится, что для достижения международного признания результатов выборов [грузинские] официальные лица должны прекратить антидемократические действия и изменить курс.



«Из Грузии поступают тревожные сообщения, которые, похоже, показывают, как правящая партия готовится украсть предстоящие парламентские выборы.



Это включает в себя масштабную кампанию запугивания кандидатов от оппозиции и их сторонников, чья собственность подвергается грабежу и их семьям угрожают. Также имели место физические нападения на оппозиции активистов.



Избирателей также запугивают распространением ложной информации, которая ставит под сомнение анонимность голосования – «правительство будет знать, за кого вы голосовали, и это возымеет последствия».



Многие национальные наблюдательные группы не могут выполнять свою работу из-за злоупотреблений антикоррупционными законами, вплоть до так называемых Вступит в силу «Закон об иностранных агентах».



Вконец, как видно, Центральная избирательная комиссия недавно перешла под контроль правящей партии.



Подобные действия создали предвыборную обстановку, в которой очень сложно провести свободные и честные выборы. Чтобы добиться международного признания результатов выборов, [грузинские] официальные лица должны прекратить антидемократические действия и изменить курс.



Роль международных наблюдателей за выборами, в том числе Парламентской ассамблеи, критически важна, чтобы позволить народу Грузии свободно определить свое будущее», - говорится в декларации.





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