|
|
|
Посол Великобритании: Мы еще раз призываем власти Грузии пересмотреть пакет законов
03.10.2024 19:27
Призываем власти Грузии пересмотреть пакет законов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который вместе с законом «О прозрачности иностранного влияния» ограничивает как гражданское общество, так и права отдельных граждан Грузии, - говорится в заявлении посла Великобритании в Грузии Гарета Уорда, которое посольство распространяет в соцсети.
Посол обеспокоен тем, что закон был принят в короткие сроки, и считает, что он подрывает фундаментальные права человека.
«Мы сожалеем, что был подписан пакет законов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Этот пакет законов подрывает фундаментальные права человека, включая свободу выражения мнений и собраний, и таит риски для всех граждан Грузии.
Это будет способствовать дальнейшей дискриминации и маргинализации и без того уязвимых групп.
Мы обеспокоены тем, что пакет законов был принят в столь короткие сроки.
Мы еще раз призываем власти Грузии пересмотреть пакет законов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который вместе с законом «О прозрачности иностранного влияния» ограничивает права как гражданского общества, так и отдельных граждан Грузии, и ставит под сомнение давние отношения между Великобританией и Грузией, - заявил посол.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Как он отметил в опубликованном в соцсети заявлении, сегодня, согласно Конституции Грузии, он подписывает закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который не подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Для меня подписание этого закона является подписью с наибольшей легитимностью...», - написал Папуашвили в Facebook.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна