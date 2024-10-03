

Посол Великобритании: Мы еще раз призываем власти Грузии пересмотреть пакет законов

03.10.2024 19:27





Призываем власти Грузии пересмотреть пакет законов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который вместе с законом «О прозрачности иностранного влияния» ограничивает как гражданское общество, так и права отдельных граждан Грузии, - говорится в заявлении посла Великобритании в Грузии Гарета Уорда, которое посольство распространяет в соцсети.



Посол обеспокоен тем, что закон был принят в короткие сроки, и считает, что он подрывает фундаментальные права человека.



«Мы сожалеем, что был подписан пакет законов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Этот пакет законов подрывает фундаментальные права человека, включая свободу выражения мнений и собраний, и таит риски для всех граждан Грузии.



Это будет способствовать дальнейшей дискриминации и маргинализации и без того уязвимых групп.



Мы обеспокоены тем, что пакет законов был принят в столь короткие сроки.



Мы еще раз призываем власти Грузии пересмотреть пакет законов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который вместе с законом «О прозрачности иностранного влияния» ограничивает права как гражданского общества, так и отдельных граждан Грузии, и ставит под сомнение давние отношения между Великобританией и Грузией, - заявил посол.



Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Как он отметил в опубликованном в соцсети заявлении, сегодня, согласно Конституции Грузии, он подписывает закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который не подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Для меня подписание этого закона является подписью с наибольшей легитимностью...», - написал Папуашвили в Facebook.





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