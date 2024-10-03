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17 мая в Грузии объявлен выходным днем
03.10.2024 19:32
Согласно закону «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», 17 мая законодательно установлено как День святости семьи и уважения к родителям и объявлено выходным днем.
Соответствующий закон сегодня подписал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Как отметил Папуашвили, закон, который он подписывает, не отражает текущие, временные, меняющиеся идеи и идеологии, а основан на здравом смысле, историческом опыте и многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях. По словам Шалвы Папуашвили, этот закон защищает права всех граждан, в том числе свободу слова так, чтобы не нарушались права других людей.
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