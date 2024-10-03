Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

17 мая в Грузии объявлен выходным днем


03.10.2024   19:32


Согласно закону «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», 17 мая законодательно установлено как День святости семьи и уважения к родителям и объявлено выходным днем.

Соответствующий закон сегодня подписал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Как отметил Папуашвили, закон, который он подписывает, не отражает текущие, временные, меняющиеся идеи и идеологии, а основан на здравом смысле, историческом опыте и многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях. По словам Шалвы Папуашвили, этот закон защищает права всех граждан, в том числе свободу слова так, чтобы не нарушались права других людей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна