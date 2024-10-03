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Хазарадзе: Перед Грузией стоит очень серьезный вызов
03.10.2024 20:43
Лидеры коалиции «Сильная Грузия» посетили Гурию. Информацию об этом распространяет «Сильная Грузия».
Лидеры коалиции Мамука Хазарадзе, Анна Долидзе, Алеко Элисашвили и Леван Цуцкиридзе побывали на чайных плантациях в Лаитури и встретились с работниками предприятия «Гуриели».
Как сообщается, темами обсуждения на встрече стали - продвижение грузинского чая государством и развитие отрасли.
По информации пресс-службы партии, встреча с местным населением прошла в Лихаури, во дворе дома-музея Эквтиме Такаишвили.
Встреча с избирателями проходила в режиме вопросов и ответов, в частности: каковы проблемы людей, живущих в сельской местности, что обещала власть и что они получили после 12-летнего правления «Грузинской мечты»?
Лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе вместе с другими лидерами коалиции представил населению предвыборный план «Путь Ильи», согласно которому в случае прихода к власти «Сильной Грузии» страна вернется на европейский курс.
«Перед Грузией стоит очень серьезный вызов: где будет наша страна после 26 октября, будет с независимым, свободным миром или задним двором России.
Свободный мир означает, что мы должны вернуться к тому выбору, который сделала наша страна и который прописан в Конституции – вступление в ЕС, высокий уровень образования, высокие пенсии, рабочие места», - заявил Мамука Хазарадзе.
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