

Зурабишвили: Трудно сказать, дает ли Москва указания или правящая партия по собственной инициативе пытается угодить русским

03.10.2024 20:52





Трудно сказать, дает ли Москва указания или правящая партия по собственной инициативе пытается угодить русским, но это действительно не имеет значения, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью газете The Киев Independent, когда ее спросили, следует ли сейчас Тбилиси указаниям Москвы.



«Это то, что невозможно понять со стороны. Эта параллель важна, это сходство, которое многое говорит о том, в каком направлении движется правящая партия, но это, я уверена, потерпит поражение на выборах, поскольку это не может быть тем, чего может желать себе на будущее грузинский народ, у которого есть две оккупированные территории», - отметила президент Грузии.



Кроме того, на вопрос, что она думает о заявлении почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили о том, что Грузия виновата в войне 2008 года и должна извиниться, президент Грузии ответила:



«Это не одно заявление, это набор недавних заявлений и риторики, которые идут в одном направлении. Как я уже сказала, это для угождения России и нападок на наших друзей и партнеров. Итак, это общая картина, которая очень тревожит Грузию и которую население Грузии видит, не понимает и, я уверена, не разделяет», - заявила президент.







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