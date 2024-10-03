

В Украине не откроют участки для голосования на парламентских выборах Грузии

03.10.2024 22:03





В Украине не откроют избирательные участки для голосования на парламентских выборах Грузии 26 октября, сообщили информационному интернет-агентству Netgazeti в МИД Грузии.



Как пояснили изданию во внешнеполитическом ведомстве: выборы не будут проводиться в странах, где наблюдается «политическая (нестабильность) или военная ситуация».



Между тем, избирательный участок будет открыт в городе Рамат-Ган в Израиле.



«Несмотря на эскалацию в Израиле, сложившаяся ситуация дает возможность провести голосование, в том числе с решением технических и логистических вопросов, связанных с выборами, что также подтвердила израильская сторона.



Разумеется, если в день парламентских выборов уровень безопасности в стране изменится, соответствующее решение будет принято в результате консультаций с израильской стороной», — сообщили изданию в МИД.



Всего за пределами страны будут открыты 60 избирательных участков.







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