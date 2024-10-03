

Президент Грузии считает необходимым контроль за мигрантами из РФ

03.10.2024 22:06





В Грузии практически нет инцидентов с российскими мигрантами, однако этот факт не отменяет необходимость строгого контроля со стороны властей. Об этом в интервью Euronews заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Что касается россиян, которые приезжают, чтобы осесть, на самом деле, инцидентов практически нет, хотя, конечно же, они заслуживают более тщательного контроля со стороны властей. Ведь среди них, безусловно, есть люди, которые служат интересам, отличным от наших», — сказала Зурабишвили.



По ее словам, «хотя грузинское население не в восторге от России», сегодня в Грузии остаются до 60 тысяч граждан РФ, уехавших из своей страны после начала полномасштабного вторжения в Украину.



«С начала войны в Украине у нас была очень большая волна миграции, особенно после объявления мобилизации, что привело к прибытию множества молодых россиян в Грузию. Некоторые остались, некоторые – уехали в другие регионы, в основном на Ближний Восток, но также в Европу, некоторое количество вернулось, когда мобилизация немного ослабла. Сегодня в Грузии остается около 60 тысяч россиян», — заявила она.





Источник: Новости - Грузия

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