

Крупнейший оператор наружной рекламы в Грузии отказался размещать предвыборные плакаты оппозиции

03.10.2024 22:15





Рекламная компания «Алма» отказалась размещать предвыборные баннеры коалиции «Единство – Национальное движение». Об этом заявили в оппозиционном объединении.



«Сегодня мы получили от них ответ, что они не будут вывешивать баннеры», — говорится в заявлении.



В коалиции говорят, что с компанией у них было оформлено соглашение, и они выполнили все свои обязательства по договору. Поводом отказа якобы послужили надписи на баннерах. Они гласили «Выбери единство, избавься от Иванишвили» и «Выбери единство, избавься от мечты».



В комментарии грузинской службе Радио Свобода в коалиции уточнили, что договор подразумевал размещение рекламы на 20 автобусах, 10 станциях метро, 50 рекламных щитах и 15 мониторах. Секретарь по связям с общественностью «Единства» Дмитрий Чиковани говорит, что общая стоимость контракта составляет несколько сотен тысяч лари, из которых 50 тысяч лари они уже выплатили авансом.



В «Единстве» расценили произошедшее, как дискриминацию. Там напомнили, что именно «Алма» отвечала за размещение предвыборных баннеров партии власти с изображением разрушенных украинских городов.



«Это дискриминационный подход по отношению к нашей партии и вмешательство в посыл как наш, так и грузинского народа», — заявили в коалиции «Нацдвижения».



«Алма» входит в Wissol Group, которой управляет лояльный к властям бизнесмен Васил Пхакадзе.



Компания является крупнейшим игроком на рынке наружной рекламы страны. «Грузинская мечта» пользуется ее услугами перед каждыми выборами.



Баннеры оппозиционных партий «Алма» «блокировала» и раньше.



В ходе предвыборной гонки за кресла мэров в 2021 году компания не стала размещать плакаты «Европейской Грузии», на которых Бидзина Иванишвили сравнивался с персонажем книги «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. При этом «Алма» не препятствовала размещению на ее билбордах «кровавых» баннеров с изображением оппозиционеров и слоганом «Нет нацам, нет злу». Тогда оппозиционная партия пожаловалась на компанию в суд, обвинив в нарушении свободы слова и равенства.





Источник: Новости - Грузия

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