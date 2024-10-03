

Кобахидзе: Мы сделаем все, чтобы получить максимальный результат на выборах 26 октября

03.10.2024 22:25





«Нам необходимо максимально мобилизовать существующий сегодня клуб сторонников. Работа клуба сторонников поможет нам добиться очень достойного результата на выборах 26 октября», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, они сделают все, чтобы на выборах 26 октября получить максимальный результат.



«Конечно, работа избирательных штабов максимально активизирована. Нам необходимо мобилизовать максимальную поддержку. Работа этого штаба также будет способствовать тому, что на выборах 26 октября мы получим очень достойный результат. Наша поддержка сегодня все еще составляет около 60 процентов, но мы должны постоянно быть мобилизованными. Конечно, каждый голос имеет для нас особое значение. Исходя из этого, мы сделаем все, чтобы получить максимальный результат на выборах 26 октября», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Сегодня был основан клуб сторонников «Грузинской мечты». Его возглавит врач Теймураз Микеладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





