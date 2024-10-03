

Саакашвили: Я буду рад успеху всех антиолигархических сил

03.10.2024 22:31





Я буду рад успеху всех антиолигархических политических сил. До этого нам всем вместе следует работать над приводом избирателей, готовиться к защите неизбежной победы и к коалиционному сотрудничеству, - пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили. в соцсети.



Саакашвили также благодарит демократический мир за поддержку его и грузинского народа.



«Парламентская ассамблея ОБСЕ – самый представительный межпарламентский орган Европы и Америки – своей принятой сегодня резолюцией требует прекращения моего политического заключения и моего освобождения.



Того же требовало вчера и крупнейшее европейское политическое объединение – Европейская народная партия.



Большое спасибо демократическому миру за поддержку меня и грузинского народа.



Тут же хочу сказать, что мне очень понравилось многочисленность и энергия съезда «Коалиции за перемены». Символично проведение этого мероприятия близ Руставской тюрьмы и правомерное вспоминание незаконного политического заключения Ники Гварамия и Ники Мелия. Единственно, меня и большинство избирателей коалиции обрадовало бы, если бы они вспомнили и о моем продолжающемся незаконном заключении (тем более что мой друг Ника Гварамия долгое время был моим адвокатом, а Ника Мелия голодал с требованием моего освобождения), ведь именно в день съезда исполнилось 3 года с начала моего российского плена.



И все же я в любом случае буду рад успеху всех антиолигархических политических сил 26-го числа. До этого нам всем вместе следует работать над приводом избирателей, готовиться к защите неизбежной победы и к коалиционному сотрудничеству», - пишет Саакашвили.





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