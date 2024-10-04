

Премьер: Избирательный процесс проходит на фоне беспрецедентного внешнего вмешательства

04.10.2024 09:27





Этот избирательный процесс проходит на фоне беспрецедентного внешнего вмешательства, и cards, опубликованные посольством США, имеют единственную цель - как-то повлиять на волю избирателей, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил глава правительства, ни cards, ни что-либо еще не смогут повлиять на волю грузинского народа.



«Этот избирательный процесс проходит на фоне беспрецедентного внешнего вмешательства, и cards, опубликованные посольством США, имеют единственную цель - как-то повлиять на волю избирателей. Тот, кто готовит эти cards внутри посольства, руководствуется единственной целью - как-то повлиять на выборы, но ни «cards», ни что-либо еще не смогут повлиять на волю грузинского народа. 60 процентов – это наша поддержка сегодня, и мы очень надеемся, что эта поддержка превысит 60 процентов, и мы делаем все для этого. У нас есть еще три недели, чтобы максимально поработать», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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