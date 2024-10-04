

Премьер: Прошу посла США глубже разобраться в деятельности своих сотрудников

04.10.2024 09:28





Вчерашние и позавчерашние «cards» содержали неверную информацию и обвинения, это очень печально, - так оценивает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявления, публикуемые в последние дни посольством США в Facebook.



Премьер-министр просит американского посла Робин Данниган глубже изучить деятельность своих сотрудников.



«Cards немного непонятны. Никаких других комментариев по этому поводу я делать не буду. Печально то, что вчерашние и позавчерашние «cards» содержали неверную информацию и обвинения. Это очень печально. И сегодня тоже было непонятно. Хотя это, разумеется, дело посольства. Я попросил бы госпожу посла глубже разобраться в деятельности своих сотрудников, в том числе тех, кто распространяет эти cards, - заявил Кобахидзе.



Кроме того, по словам главы правительства, финансируемая США неправительственная организация обвиняла власти Грузии в фальсификации результатов выборов на 46 тысяч голосов, что стало поводом для оппозиции попытаться сменить власть вопреки воле народа.



«Посольство распространило неверную информацию о том, что погрешность между PVT и ЦИК составляла всего 1,8%, а на самом деле она составляла 2,4%. Вторая манипуляция заключалась в том, что ISFED с 2,4% обвинило «Грузинскую мечту» в фальсификации 46 тысяч голосов. В посольстве назвали это незначительной погрешностью. Но это ни незначительная погрешность. Напомним, это было жесткое обвинение.



Финансируемая Соединенными Штатами Америки неправительственная организация обвиняла нас в фальсификации результатов выборов на 46 тысяч голосов. Это стало основным предлогом для оппозиции в попытках сменить власть вопреки воле народа. В посольстве называют это незначительной погрешностью. Я собираюсь лично поделиться своими соображениями с послом, а пока что мы переключились на избирательные процессы, - заявил Кобахидзе.





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