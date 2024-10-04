

Кобахидзе: Партия глобальной войны очень легко влияет на 24 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы

04.10.2024 09:28





Какова ценность такого заявления, когда оно полно вранья и лжи, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе о декларации, принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы.



По его словам, документ подписали лишь 24 депутата.



«Во-первых, этот документ подписали 24 депутата, даже если бы было не 24, а пусть даже 240 или 600, то какова ценность такого заявления, когда оно полно вранья и лжи. До выборов осталось всего 3 недели, а предвыборный процесс проходит в беспрецедентно спокойной обстановке», - заявил Кобахидзе.



Однако, по его словам, партия глобальной войны очень легко влияет на 24 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы.



«Я говорю об избирательных процессах, и где были запугивания, подкупы или использования административного ресурса. Не было этого и поэтому – это заявление полно лжи. Партия глобальной войны очень легко влияет на 24 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы.



В каком-либо из заключений, где хотя бы один факт, поэтому я вам и говорю, что будь хоть 24 депутата, хоть 240, когда такие документы полны лжи, они не могут иметь ни какой ценности», - заявил премьер-министр.



В декларации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) - «Выборы в Грузии – тревожные события», подписанной 24 членами, говорится, что «из Грузии приходят тревожные сообщения, которые показывают, как правящая партия готовится украсть предстоящие парламентские выборы». Согласно декларации, для достижения международного признания результатов выборов грузинские официальные лица должны прекратить антидемократические действия и изменить курс.





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