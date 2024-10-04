

Шеф российской разведки надеется на «правильный выбор» грузинского народа на выборах

04.10.2024 09:29





Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин считает, что грузинский народ сделает «правильный и точный выбор» на парламентских выборах, несмотря на «грубое и наглое вмешательство» США.



Нарышкин утверждает, что «по требованию» Госдепартамента БДИПЧ ОБСЕ подготовило промежуточный доклад о предвыборной ситуации в Грузии. Как говорит, шеф российской разведки в нем «содержится тезис о том, что в Грузии нет условий для честных и открытых выборов», однако это, «конечно же, не соответствует действительности».



«Цель этой акции – попытаться грубо и нагло вмешаться во внутренние дела Грузии, попытаться не допустить вновь к власти здоровые, национально-ориентированные силы. Я уверен в том, что народ Грузии сделает правильный и точный выбор», — приводят слова Нарышкина российские СМИ.



Внимание российской разведки к выборам 26 октября беспрецедентное.



О том, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ подготовит негативный доклад по обстановке в стране, в СВР заявили еще 11 сентября. До этого там говорили о планах США устроить «тбилисский майдан», чтобы не допустить победы «Грузинской мечты».



Все это перекликается с заявлениями самих лидеров правящей партии Грузии. В ГМ регулярно стали говорить о фактах иностранного вмешательства в выборы. В этом контексте там обсуждают, в том числе, работу местных организаций, финансируемых из-за рубежа, которые готовят наблюдателей.



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