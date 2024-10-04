

Кобахидзе назвал непонятными карточки посольства США с разоблачениями заявлений властей Грузии

04.10.2024 09:30





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал непонятными и ложными карточки посольства США в Тбилиси, подготовленных в ответ на обвинения властей страны.



«Карточки содержат неправильную информацию, неверные обвинения. Это очень прискорбно», — заявил Кобахидзе журналистам.



«Я прошу г-жу посла, которая в целом рационально смотрит на события, чтобы она поглубже заглянула в работу своих сотрудников, которые готовят такие карточки, когда сотрудники посольства готовят такие карточки, содержащие ложь», — добавил премьер.



Антизападная риторика «Грузинской мечты» усилилась в год парламентских выборов. Там утверждают, что чиновники в Брюсселе и Вашингтоне критикуют их под влиянием некой «партии глобальной войны». Якобы она желает устроить в Грузии революцию и открыть «второй фронт». Всех оппонентов внутри страны «Грузинская мечта» называет ее «агентурой». Согласно этой теории, руководство ГМ шантажируют, ему угрожают физической расправой, но те не поддаются, поскольку превыше всего ставят интересы страны.



Борьбой с «партией глобальной войны» аргументируются все спорные законы, подрывающие свободу слова, собраний и другие права.



Посольство США начало кампанию по разоблачению дезинформации в соцсетях. Посредством карточек диппредставительство напомнило, например, что организация ISFED, которую «Грузинская мечта» обвиняет в фальсификации итогов параллельного подсчета голосов на парламентских выборах 2020 года, сразу заявила о победе партии власти, несмотря на неточность. В другой карточке – ответ на обвинения по «фактическим санкциям» против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



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