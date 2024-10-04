

ЕС и США не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Грузии»

04.10.2024 09:30





В мае 2024 года сенаторы Джим Риш, Джин Шахин, Бен Кардин, Пит Рикеттс, Крис Кунс и Линдси Грэм представили двухпартийный законопроект под названием «Акт о народе Грузии» (MEGOBARI Act). Он предусматривает введение санкций против представителей прявящей партии «Грузинская мечта», а также против лиц, ответственных за нарушения прав человека, коррупцию и принятие закона о «прозрачности».



С тех пор Вашингтон наложил визовые ограничения примерно на 40 граждан Грузии, хотя их имена не были раскрыты. Недавно санкции затронули ещё примерно 60 человек, но детали этих ограничений также остаются неизвестными. Экономические санкции пока не озвучены, и все ожидают 26 октября, когда в Грузии впервые должны пройти парламентские выборы с использованием электронной системы.



Газета Resonance анализирует вероятность американских санкций против действующей власти. Согласно изданию, «серьезных экономических последствий не ожидается», даже если ограничения будут введены. Эксперты издания считают, что санкции могут повлиять на валютный рынок и торговлю, но эти секторы «способны адаптироваться», — «финансовый сектор останется стабильным, возможны лишь краткосрочные колебания курса лари».



Издание цитирует бывшего министра Автандила Силагадзе, который исключает вероятность масштабных экономических санкций. По его мнению, финансовый рынок Грузии «достаточно устойчив», чтобы справиться с возможными ограничениями. Силагадзе оглашает необходимость «осторожных действий правительства» и поиска «альтернативных путей» развития экономики.



Другие эксперты, включая Георгия Цуцкиридзе, также считают угрозу санкций преувеличенной. Они указывают на значительную долю иностранного капитала в грузинской экономике и стратегическое значение страны как транзитного коридора. По их мнению, ни ЕС, ни США не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Грузии.



В основном провластные финансовые аналитики из Грузии отмечают, что реальная угроза для грузинской экономики кроется не в «санкциях, а в глобальном кризисе». При этом «надеясь на роль Грузии в транзите энергоресурсов» и сырья из Каспийского региона и Центральной Азии в Европу, в том числе РФ, что по их мнению «усиливает позиции» страны в международных отношениях.



Нетгазета

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