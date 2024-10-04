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Эммануэль Макрон: Франция надеется, что выборы 26 октября дадут возможность Грузии вернуться на европейский путь


04.10.2024   10:13


Президент Франции Эммануэль Макрон откликается в соцсети на встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и заявляет, что Франция надеется, что выборы 26 октября дадут Грузии возможность вернуться на европейский путь.

«Дорогая Саломе, я рад, что принял вас в Париже! Франция приветствует европейские и демократические устремления грузинского народа. Она надеется, что выборы 26 октября дадут возможность Грузии вернуться на европейский путь», - написал Макрон в Facebook.

Напомним, вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с французским коллегой.


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