

Эммануэль Макрон: Франция надеется, что выборы 26 октября дадут возможность Грузии вернуться на европейский путь

04.10.2024 10:13





Президент Франции Эммануэль Макрон откликается в соцсети на встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и заявляет, что Франция надеется, что выборы 26 октября дадут Грузии возможность вернуться на европейский путь.



«Дорогая Саломе, я рад, что принял вас в Париже! Франция приветствует европейские и демократические устремления грузинского народа. Она надеется, что выборы 26 октября дадут возможность Грузии вернуться на европейский путь», - написал Макрон в Facebook.



Напомним, вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с французским коллегой.





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