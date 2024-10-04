

Посол США: и демократы, и республиканцы разделяют возмущение действиями властей Грузии

04.10.2024 10:14





Посол США в Грузии Робин Данниган пообщалась с грузинской службой «Радио Свобода» на тему протекающих в государстве процессов. В интервью журналистке Нино Гелашвили она прокомментировала заявления некоторых лидеров «Грузинской мечты», что в случае прихода ко власти в США Дональда Трампа отношения с Соединенными штатами начнут налаживаться:



«Некоторые говорят, что то, что произойдет на наших выборах – повлияет на Грузию. Я думаю, очень важно понять, что и демократы, и республиканцы разделяют возмущение, связанное с Грузией, действиями грузинских властей.



В августе состоялся визит сюда двухпартийной делегации: сенатора Джин Шахин и республиканского конгрессмена – Тернера и их посыл к правительству Грузии был следующим: у нас нет разногласий по поводу возмущения на те действия, которые вы осуществляете. На самом деле в Конгрессе ведется работа над двухпартийным законодательством, которое не только поддерживает политику администрации, но даже подразумевает более твердые шаги.



Так, что идея, что в нашей политике с нашими выборами что-то изменится в отношении Грузии, фактически не имеет основания».



Дипломат также прокомментировала отказы почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили встречаться с американскими чиновниками:



«Я не буду притворяться, что понимаю какой мотив у господина Иванишвили стоит за каждой коммуникацией. Просто так я бы не на начала говорить о личной коммуникации, но он сам продвинул эту тему коммуникации в последнем заявлении.



Да у него была с нами коммуникация и, к сожалению, правда и то, что во время этой коммуникации он твердо заявил, что одна из причин того, что он с нами не встречается это то, что его личная собственность была заблокирована в суде», — сказала Робин Данниган.



Источник: СОВА

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