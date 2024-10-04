

США рекомендуют новую стратегию на Южном Кавказе с учетом разворота властей Грузии к России

04.10.2024 10:15





США следует пересмотреть свои позиции на Южном Кавказе, учитывая сдвиг в сторону России властей Грузии и одновременно отдаление Армении от Москвы. Такое мнение высказали в Хельсинской комиссии США (Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе).



«Армения, исторически один из ближайших союзников России, начинает отходить от Москвы. В то же время Азербайджан усиливает свои связи с Россией, балансируя их долгосрочными отношениями с Турцией, которая является членом НАТО, а также с ЕС. Тем временем правительство Грузии, партия «Грузинская мечта», разворачивается к России и принимает иллиберальную ориентацию, очевидно игнорируя проевропейские настроения своего народа. Этот сдвиг в сторону пророссийской позиции вызывает серьезные опасения», — говорится в публикации комиссии в Х.



Обновленный подход США по Южному Кавказу должен стать своеобразным ответом России, «которая стремится удержать свои позиции в регионе, разжигая региональные конфликты».



В комиссии рекомендуют «усилить меры подотчетности за демократический регресс, одновременно предоставляя механизмы для более глубокого и прочного интеграции с западными институтами».



Рекомендации по региону Южного Кавказа изложены в одной из глав доклада «Противостояние России: Подготовка к долгосрочной российской угрозе».



В случае Грузии Хельсинская комиссия призывает к оказанию условного давления на власти при условии поддержиржки демократических сил и гражданского общества, а также укрепления связей с грузинским народом. С Арменией, как говорится в докладе, США следует нарастить сотрудничество, формализовать ее статус как партнера, поддерживая нормализацию отношений с Турцией и мир с Азербайджаном. В случае с Баку комиссия предлагает совмещать дипломатию и критику нарушения прав человека с экономическими и другими стимулами для демократических реформ.



Большое значение в новой региональной стратегии США будет иметь поддержка Украины, указывают авторы доклада. «Ее победа важна для стабильности на Южном Кавказе и ослабления российского влияния. Это создаст новые возможности для независимых альянсов в регионе и расширит вовлечение США и Запада», — говорится в отчете.



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