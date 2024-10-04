

Николоз Самхарадзе встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ, главой мониторинговой миссии в Грузии Пией Каума

04.10.2024 11:20





В Дублине, в рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, председатель комитета по внешним связям парламента Грузии, глава грузинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Николоз Самхарадзе встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пией Каума, которая одновременно возглавит наблюдательную миссию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Грузии.



На встрече обсуждались условия безопасности в Грузии и регионе в целом, а также проблемы оккупации. Разговор коснулся назначенных на 26 октября парламентских выборов и подготовки партий к этому важному политическому событию, предвыборной обстановки, хода избирательной кампании, а также существующей законодательной базы и медиасреды.



Председатель комитета по внешним связям подчеркнул, что правительство Грузии заинтересовано в проведении свободных выборов и призывает всех соответствующих международных акторов к наблюдению за выборами и оценивать избирательный процесс объективно и беспристрастно.



Николоз Самхарадзе также предоставил своим коллегам информацию о социально-экономической ситуации и ожиданиях, а также о прогрессе Грузии в различных направлениях.





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