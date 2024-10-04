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«Грузинская мечта» открыла клуб своих сторонников для мобилизации голосов на выборах
04.10.2024 11:21
Правящая партия «Грузинская мечта» открыла клуб своих сторонников за три недели до парламентских выборов.
Клуб будет работать при офисе партии в Тбилиси. По словам генсека ГМ, столичного мэра Кахи Каладзе, он станет пространством, где их идейные последователи смогут собираться и обсуждать различные вопросы.
«У нас много сторонников, людей, которые являются членами партии и тех, кто болеет нас и поддерживает идеологию, которую мы озвучиваем», — сказал Каладзе.
Клуб возглавил известный тбилисский врач-педиатр Темур Микеладзе. Во время презентации он повторил основной предвыборный лозунг партии власти, заявив, что «следует со своими друзьями», которые «ведут страну в Европу с миром и достоинством».
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил необходимость создания клуба сторонников партии непростым временем для страны.
«Сейчас наступил такой момент, решающий момент в истории нашей страны, когда всем нужно держаться вместе, каждому из вас необходимо поддержать нашу страну», — сказал Кобахидзе.
Он надеется, что работа клуба поможет «Грузинской мечте» добиться «очень достойного результата» на выборах 26 октября.
«Наша поддержка сегодня все еще составляет около 60%, но мы должны постоянно мобилизоваться. Конечно, каждый голос имеет для нас особое значение. Поэтому мы сделаем все, чтобы получить максимальный результат», — сказал Кобахидзе.
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