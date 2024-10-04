

Посольство США: Демократы не запрещают оппозицию

04.10.2024 12:11





Посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии публикует в социальной сети очередную «card».



На этот раз посольство США пишет: «Демократы не запрещают оппозицию».



«Демократы не запрещают оппозицию», - говорится в заявлении посольства.



Для справки, посольство США в Грузии уже несколько дней посредством постов и «card» реагирует в соцсетях на политику властей страны и основные послания грузинских высокопоставленных чиновников. Среди посылов, в ответ на которые посольство США уже распространило посты, были вопросы открытия второго фронта в Грузии и отношений основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили с Credit Suisse. Кроме того, 3 октября посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало «card» с надписью: «Страна не может развиваться в изоляции. Изоляция Грузии от Запада противоречит интересам ее народа».





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