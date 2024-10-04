

Павел Герчинский: Призываю всех грузин прийти на выборы, все зависит от голосования 26 октября

04.10.2024 12:11





«Призываю всех граждан Грузии прийти на выборы и проголосовать, потому что предстоящие выборы будут абсолютно решающими для определения будущего вашей страны», – заявил посол ЕС Павел Герчинский после презентации «Избирательного компаса Грузия 2024».



По его словам, выбор грузинских избирателей определит, какую партию они поддержат.



«Сегодня мы участвуем в запуске т.н «Избирательного компаса». Это независимый веб-инструмент, разработанный несколькими грузинскими гражданскими организациями при поддержке международных партнёров, чтобы помочь грузинским избирателям сделать информированный выбор, какую партию они поддержат на предстоящих выборах. Я очень рад, что ЕС поддержал этот проект. Это независимый веб-инструмент, который поможет вам лучше понять, что представляет каждая партия. Ещё раз призываю всех граждан Грузии прийти на выборы и проголосовать. Предстоящие выборы будут абсолютно решающими для определения будущего вашей страны. Это решение – за вами, грузинскими избирателями, какую партию поддержать, но моя задача – призвать вас пойти на выборы и проголосовать. Ваш голос действительно, действительно важен. Действие абсолютно необходимо. Искренне надеюсь, что активность на выборах 26 октября будет исторической, и вы совместно определите будущее своей страны», – отметил Герчинский.



При этом посол ЕС заявил, что ЕС не участвует в избирательном процессе.



«Мы не баллотируемся для избрания или переизбрания. Это грузинские политические партии, которые соревнуются друг с другом. Им предстоит решить на основе результатов выборов, какое правительство будет сформировано. Со своей стороны, как представителю ЕС в Грузии, позвольте ещё раз призвать всех граждан Грузии прийти на выборы и проголосовать. Это ваше конституционное право, но это также ваша гражданская обязанность. Пожалуйста, придите и проголосуйте. Ваш голос действительно важен. Вы решаете, какой будет Грузия в будущем. Будущее Грузии – в ваших руках», – заявил Герчинский.



Он также добавил, что после выборов ЕС будет работать с новым правительством Грузии для возобновления процесса её присоединения к ЕС.



«27 европейских лидеров в июне, несколько месяцев назад, приняли решение приостановить процесс вступления Грузии в ЕС в ответ на несколько сложных и проблемных событий, которые здесь произошли. Искренне надеюсь, что после выборов, кто бы ни победил, мы будем очень быстро работать вместе с новым правительством Грузии, чтобы вновь начать процесс её вступления в ЕС. К сожалению, за последние несколько месяцев было потеряно много времени. Процесс вступления был приостановлен. Это происходит в то время, когда Украина и Молдова быстро продвигаются на пути интеграции в ЕС. Нам действительно нужно наверстать упущенное. Всё зависит от голосования 26 октября. Поэтому ещё раз призываю всех граждан Грузии, имеющих право голоса, воспользоваться этим правом и прийти на избирательные участки. Со стороны ЕС мы чётко выразили готовность работать с любым правительством Грузии, которое будет избрано на выборах 26 октября. Мы со своей стороны чётко заявили: двери ЕС открыты для Грузии. Мы ждём вас. Не теряйте ни минуты. Давайте вернём Грузию на путь в ЕС», – заявил Герчинский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





