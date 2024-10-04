

Робин Данниган о причинах отказа Иванишвили встречаться с представителями США

04.10.2024 12:13





Посол США в Грузии Робин Данниган в интервью грузинской службе Радио Свобода опровергла заявления лидеров правящей «Грузинской мечты» о том, что в зависимости от результатов выборов в Соединенных Штатах отношения с Грузией начнется резкое потепление. Дипломат подчеркивает, что антизападная риторика грузинских властей вызывает возмущение не только у действующей Администрации:



«Я думаю, очень важно понимать, что существует настоящее единство между демократами и республиканцами, а также обеспокоенность демократов, то есть администрации Байдена, связанная с действиями нынешнего правительства [Грузии]. В августе нас посетила сюда двухпартийная двухпалатная делегация Конгресса во главе с сенатором-демократом Джином Шахином, а также конгрессменом-республиканцем Тернером. Их послание правительству заключалось в том, что нет никакой разницы между нашими опасениями в отношении действий, которые вы предпринимаете. Фактически, в Конгрессе разрабатывается двухпартийное законодательство, которое не только поддерживает политику администрации, но требует еще более твердые шаги. Так что мысль о том, что наши выборы что-то изменят в нашей политике по отношению к Грузии, не имеет под собой фактической основы».



Робин Данниган также подтвердила, что ранее встречалась с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили и поинтересовалась у него причиной отказов от коммуникации с американскими чиновниками:



«Не буду притворяться, что понимаю какой мотив у господина Иванишвили стоит за любой коммуникацией. Я не хотела говорить о личном общении, но он сам поднял тему этой коммуникации в своем недавнем заявлении, и это правда, что он общался с нами, и, к сожалению, верно также и то, что в ходе этих коммуникаций он дал понять, что одна из причин, по которой он не желает коммуницировать с нами, заключается в том, что в этих исках на его личное имущество был наложен арест».



Напомним, что в августе текущего года Грузию посетили представители США (сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер). Основатель «Грузинской мечты» тогда отказался от встречи с гостями.





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