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Петер Фишер: Членство в ЕС добровольное, никто никого не принуждает, Грузия сама подала заявку, если вы отворачиваетесь от этого, то не будете членом ЕС
04.10.2024 12:38
«Вступление в Евросоюз является добровольным. Никто никого не принуждает присоединяться», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.
Журналисты спросили Фишера: «Что произойдет, если Грузия и будущее правительство отвернутся от Евросоюза?»
«Грузия сама подала заявку, и мы приветствуем ваше вступление. Но если вы отворачиваетесь от этого, то не будете членом ЕС», — заявил Фишер.
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