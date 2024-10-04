

Петер Фишер: Членство в ЕС добровольное, никто никого не принуждает, Грузия сама подала заявку, если вы отворачиваетесь от этого, то не будете членом ЕС

04.10.2024 12:38





«Вступление в Евросоюз является добровольным. Никто никого не принуждает присоединяться», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.



Журналисты спросили Фишера: «Что произойдет, если Грузия и будущее правительство отвернутся от Евросоюза?»



«Грузия сама подала заявку, и мы приветствуем ваше вступление. Но если вы отворачиваетесь от этого, то не будете членом ЕС», — заявил Фишер.





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