Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Петер Фишер: Членство в ЕС добровольное, никто никого не принуждает, Грузия сама подала заявку, если вы отворачиваетесь от этого, то не будете членом ЕС


04.10.2024   12:38


«Вступление в Евросоюз является добровольным. Никто никого не принуждает присоединяться», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.

Журналисты спросили Фишера: «Что произойдет, если Грузия и будущее правительство отвернутся от Евросоюза?»

«Грузия сама подала заявку, и мы приветствуем ваше вступление. Но если вы отворачиваетесь от этого, то не будете членом ЕС», — заявил Фишер.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна