

Робин Данниган: Надеюсь, что грузины будут внимательны к выбору, за кого они голосуют

04.10.2024 12:39





«Во время избирательной кампании много говорят о политических партиях и политических кандидатах, но самое главное на выборах – это избиратель, который имеет право знать, что представляют из себя партии, за которые они голосуют», — заявила посол США в Грузии Робин Данниган.



«Мы здесь для того, чтобы задействовать т.н «Избирательный компас 2024». Я хочу немного рассказать вам о том, как этот инструмент будет работать. В период предвыборной кампании много говорят о политических партиях и политических кандидатах, но самое главное на выборах – это избиратель. Грузинский народ имеет право знать, что из себя представляют партии, за которые он голосует», — заявила Данниган.



Робин Данниган надеется, что «избиратели будут внимательны с выбором, за кого они голосуют».



«Это причина, по которой мы сотрудничаем с Германией и Евросоюзом в этом проекте, чтобы обеспечить то, чтобы грузинские избиратели пришли на выборы, проголосовали и знали, что их голос является тайным.



Знали, что выборы справедливые и партии, за которые они голосуют, представляют то, чего хотят грузинские избиратели. Я надеюсь, что грузины будут внимательны с выбором, за кого они будут голосовать, и убедятся в том, что путем голосования у власти окажутся те люди, которые выражают волю грузинского народа», — заявила Робин Данниган.





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