

Хельсинкская комиссия: «Грузинская мечта» обходит стороной прозападные настроения народа

04.10.2024 12:39





«Правительство «Грузинской мечты» направлено на Россию и нелиберальную ориентацию, похоже, оно проигнорировало прозападные настроения своего народа», — говорится в заявлении, распространенном Хельсинкской комиссией в соцсети X.



«Армения, исторически один из ближайших союзников России, отдаляется от Москвы. В то же время Азербайджан укрепляет связи с Россией и уравновешивает это сотрудничеством и долгосрочными отношениями с членом НАТО Турцией и Европейским Союзом.



Между тем, грузинское правительство «Грузинской мечты» с его пророссийской и нелиберальной ориентацией, похоже, обходит стороной прозападные настроения своего народа. Этот поворот в сторону пророссийской позиции вызывает серьезную обеспокоенность», — говорится в заявлении.



В заявлении Хельсинкской комиссии также отмечается, что Соединенным Штатам следует использовать двусторонний подход к Кавказу «усилив меры ответственности за откат от демократии и предоставив механизмы для более глубокой и сильной интеграции с западными институтами».





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