

Заявление ПАСЕ: Правящая партия готовится украсть предстоящие парламентские выборы

04.10.2024 12:39





Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 3 октября опубликовала письменную декларацию, подписанную членами ассамблеи, в которой выражается обеспокоенность по поводу очевидных приготовлений правящей партии к фальсификации парламентских выборов 26 октября.



В декларации говорится: «из Грузии поступают тревожные сообщения, которые, предположительно, указывают на то, что правящая партия готовится украсть предстоящие парламентские выборы».



В декларации указывается конкретная информация, связанная с запугиванием оппозиционных кандидатов и их сторонников, а также преследованием их семей. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы также отмечают, что «имели место физические нападения на активистов оппозиции».



В декларации также говорится, что избирателей запугивают распространением ложной информации, что тайна голосования не будет соблюдаться и что «правительство будет знать, как вы голосовали, и будут последствия».



В декларации отмечается, что многие местные наблюдательные группы, в результате злоупотребления антикоррупционным законодательством и еще до вступления в силу закона об иностранных агентах, не имеют возможности выполнять свою работу. По словам подписантов, недавно ЦИК Грузии перешел под контроль правящей партии.



В декларации говорится, что «такие действия создали предвыборную среду, в которой очень сложно провести свободные и справедливые выборы». По мнению подписантов, «чтобы добиться международного признания результатов выборов, власти должны прекратить свои антидемократические действия и изменить курс».



В декларации подчеркивается решающая роль международных наблюдателей, в том числе Парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы «население Грузии могло свободно определять свое будущее».





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