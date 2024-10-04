

Макрон выразил сожаление по поводу принятия законов, которые отклонили Грузию от европейской траектории

04.10.2024 13:18





Посольство Франции в Грузии публикует информацию о встрече Саломе Зурабишвили и Эммануэля Макрона в Елисейском дворце.



Как сказано в информации, президент Франции «отметил негативные события, произошедшие в Грузии за последние месяцы. В частности, он выразил сожаление по поводу принятия законов, которые отклонили страну от европейской траектории и вызвали фактическую приостановку процесса вступления».



Что касается выборов 26 октября, по сообщению посольства, Эммануэль Макрон выразил надежду, что эти выборы пройдут в соответствии с международными стандартами и дадут возможность Грузии вернуться на европейский путь.



«Прежде всего, президент республики приветствовал европейские и демократические устремления грузинского народа, ввиду которых ЕС предоставил Грузии статус страны-кандидата в декабре 2023 года. Несмотря на это, он отметил негативные события, произошедшие в Грузии в последние месяцы. В частности, выразил сожаление по поводу принятия законов, которые отклонили страну от европейской траектории и вызвали фактическую приостановку процесса вступления, как это подтверждено Европейским советом в июне.



Президент республики подчеркнул, что Франция вместе с европейскими партнерами будет внимательно следить за условиями, в которых пройдут избирательная кампания и выборы в законодательный орган 26 октября 2024 года. Он выразил надежду, что эти выборы будут проведены в соответствии с международными стандартами и позволят Грузии вернуться на европейский путь.



Президент республики еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах», - говорится в информации посольства.





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