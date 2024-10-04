|
|
|
Макрон выразил сожаление по поводу принятия законов, которые отклонили Грузию от европейской траектории
04.10.2024 13:18
Посольство Франции в Грузии публикует информацию о встрече Саломе Зурабишвили и Эммануэля Макрона в Елисейском дворце.
Как сказано в информации, президент Франции «отметил негативные события, произошедшие в Грузии за последние месяцы. В частности, он выразил сожаление по поводу принятия законов, которые отклонили страну от европейской траектории и вызвали фактическую приостановку процесса вступления».
Что касается выборов 26 октября, по сообщению посольства, Эммануэль Макрон выразил надежду, что эти выборы пройдут в соответствии с международными стандартами и дадут возможность Грузии вернуться на европейский путь.
«Прежде всего, президент республики приветствовал европейские и демократические устремления грузинского народа, ввиду которых ЕС предоставил Грузии статус страны-кандидата в декабре 2023 года. Несмотря на это, он отметил негативные события, произошедшие в Грузии в последние месяцы. В частности, выразил сожаление по поводу принятия законов, которые отклонили страну от европейской траектории и вызвали фактическую приостановку процесса вступления, как это подтверждено Европейским советом в июне.
Президент республики подчеркнул, что Франция вместе с европейскими партнерами будет внимательно следить за условиями, в которых пройдут избирательная кампания и выборы в законодательный орган 26 октября 2024 года. Он выразил надежду, что эти выборы будут проведены в соответствии с международными стандартами и позволят Грузии вернуться на европейский путь.
Президент республики еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах», - говорится в информации посольства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна