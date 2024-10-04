

Омбудсмен призвал ЦИК дать гражданам с оккупированных территорий возможность участвовать в выборах

04.10.2024 13:19





Народный защитник призывает Центризбирком предоставить гражданам Грузии, зарегистрированным на оккупированных территориях и проживающим за пределами Грузии, дать возможность участвовать в выборах.



«В последние дни Народному Защитнику Грузии стали известны такие случаи, когда гражданам Грузии, зарегистрированным на оккупированных территориях, находящимся за границей, но не имеющим фактического места жительства в Грузии в базе данных ВПЛ, не предоставляется возможность отразить свои данные в едином избирательном списке и, соответственно, участвовать в выборах.



Также есть информация, что граждан Грузии, вынужденных покинуть Абхазию, просят сменить место регистрации для участия в выборах, а это значит, что в качестве места регистрации больше не будет указан их адрес на оккупированной территории Грузии.



По итогам изучения вопроса Народный защитник считает, что сохранение постоянного места жительства на оккупированной территории для лица, вынужденно переселенного с оккупированных территорий, имеет юридическую и политическую нагрузку, поэтому такие лица не хотят изменить адрес постоянного проживания.



При этом Народный защитник подчеркивает, что технический вопрос регистрации не должен стать основанием для ограничения их права на участие в выборах, гарантированного конституцией, особенно когда эти выборы общегосударственные, а не местного самоуправления. Соответственно, призываем Центральную избирательную комиссию Грузии в пределах своих дискреционных полномочий, на основе правозащитного подхода и системного толкования норм, использовать все доступные ей возможности и внести данные о таких лицах в базу данных», — говорится в заявилении.



Источник: SOVA

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