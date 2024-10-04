

«Постыдно и отвратительно» – посол ЕС о предвыборных плакатах «Грузинской мечты

04.10.2024 13:20





Предвыборные плакаты «Грузинской мечты» с разрушенными украинскими городами возмутительные и постыдные. Об этом заявил сегодня посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



«Позвольте сказать, что эти баннеры были и остаются возмутительными, постыдными и отвратительными», — сказал он, отвечая на вопросы грузинских журналистов.



Посол подчеркнул, что ценой сегодняшнего мира в Грузии и Евросоюзе стали «жертвы украинского народа, и он заслуживает нашего самого глубокого уважения».



«Как Евросоюзу, нам не безразлично. После неоправданного, незаконного и особенно жестокого вторжения России в Украину мы выбрали сторону, мы поддержали Украину всеми доступными нам средствами, потому что украинцы не только борются за свою свободу, независимость и суверенитет, они борются за всех нас. Они борются за мировой порядок, основанный на законе», — заявил Герчинский.



Правящая партии Грузии 26 сентября представила серию предвыборных плакатов и видеоролик, в которых избирателей призывают «выбрать мир» и сказать «нет войне». В них изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов противопостовляются кадрам церквей, парков и новых автобусов в Грузии.



Кампания вызвала шквал критики в социальных сетях. Президент Грузии Саломе Зарабишвили назвала новые предвыборные плакаты «Грузинской мечты» «изготовленными в кузнеце КГБ».



Официальный Киев заявил, что считает неприемлемым использование в политической рекламе «изображений ужасных последствий беспощадной войны России против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного наследия человечества».





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