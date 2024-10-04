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Лавров об оккупированном Цхинвали: решения 2008 года пересмотру не подлежат
04.10.2024 13:24
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой т.н. МИД цхинвальского режима Ахcаром Джиоевым заявил, что «решения 2008 года пересмотру не подлежат».
«Мы продолжим оказывать содействие нашим друзьям в обеспечении безопасности, развитии социально-экономической сферы, других направлений, укреплении государства, как это и предусмотрено двусторонними договорённостями. Для нас здесь путь только вперёд – решения 2008 пересмотру не подлежат», – сказал Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства выразил цхинвальскому чиновнику признательность за участие цхинвальцев в оккупации украинских территорий.
Лавров также затронул тему переноса дискуссий по безопасности и стабильности из Женевы в другой город.
«Плотно работаем вместе с нашим абхазскими друзьями в рамках консультаций по Закавказью, которые до недавнего времени проходили в Женеве. Сейчас посмотрим, где более удобно такого рода встречи организовывать», – сказал он.
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