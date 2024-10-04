

ЕС приостановил встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии

04.10.2024 13:25





Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщил журналистам о решении европейских институтов прекратить встречи с правительством «Грузинской мечты», в ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии.



«В июне этого года у нас была внутренняя дискуссия с нашими государствами-членами о том, как подойти к властям Грузии, которые, как мы считаем, недружественны по отношению к Европейскому Союзу. Кроме того, мы обсудили, как нам следует подходить к антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и теориям заговора, и решили не иметь каких-либо контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии. Именно поэтому за последние месяцы не было ни визитов на высоком уровне в Грузию, ни встреч на высоком уровне с представителями грузинских властей в Брюсселе», - заявил Павел Герчинский.



Более того, посол подчеркнул, что Евросоюз готов работать с властями «готовыми вступить в ЕС».



«Если Грузия станет однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданскому обществу придется уезжать на работу за границу, если основные права человека, не говоря уже о правах меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза - Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра... Если это правительство заинтересовано в процессе вступления Грузии в Евросоюз, мы готовы работать с любым правительством, демократически избранным грузинским народом», - сказал посол.



При этом дипломат напоминает, что Евросоюз основан на определенных ценностях, которые «не являются предметом переговоров».



«Эти ценности отражены в соглашениях: это свобода, демократия, верховенство закона, права меньшинств, и мы искренне надеемся, что на выборах 26 октября грузинский народ изберет новое правительство, которое будет верным этим ценностям», - сказал Павел Герчинкий и призывал граждан Грузии к активному участию в предстоящих выборах.



«Вам, грузинским избирателям, решать, за какую партию голосовать, но я должен сказать: пожалуйста, идите и голосуйте, ваш голос действительно очень важен. Мы искренне надеемся, что явка на предстоящих выборах 26 октября будет исторически высокой и вы коллективно определите будущее своей страны», - отметил посол.





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