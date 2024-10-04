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Посол США «успокоила» «мечтунов» - с приходом Трампа отношение к Грузии не изменится
04.10.2024 13:39
Посол США о текущих процессах в Грузии: комментарии Робин Данниган грузинской редакции "Радио Свобода" о заявлениях представителей «Грузинской мечты» о том, что с возможным приходом к власти Дональда Трампа отношения с США улучшатся:
«Некоторые говорят, что результаты наших выборов в США повлияет на нашу политику в отношении Грузии. Важно понять, что как демократы, так и республиканцы разделяют беспокойство в отношении действий грузинских властей».
Данниган подчеркнула, что в Конгрессе сейчас прорабатывается двухпартийное законодательство, которое предполагает более жесткие меры по отношению к Грузии.
"Идея, что политика США изменится в отношении Грузии в зависимости от наших выборов, не имеет фактических оснований", заявляет американский дипломат.
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