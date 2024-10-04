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Посол Германии: Вступление в Евросоюз является добровольным, никого не принуждают к вступлени
04.10.2024 14:05
Вступление в Евросоюз является добровольным, никого не принуждают к вступлению в Евросоюз, - об этом заявил журналистам посол Германии в Грузии Петер Фишер.
На вопрос, что произойдет, если Грузия и будущее правительство отвернется от ЕС, и имеются ли у них инструменты, чтобы вернуть Грузию к этому курсу, посол ответил:
«Вступление в Евросоюз является добровольным, никого не принуждают к вступлению в Евросоюз. Грузия подала заявку на членство в ЕС. Если отвернетесь – отвернетесь, тогда не будете членом ЕС», - отметил посол.
Говоря о выборах 26 октября, Петер Фишер подчеркнул, что выбор должен сделать грузинский народ.
«Выбор должен сделать грузинский народ. Вы должны решить, какое правительство иметь в будущем и в каком направлении вы хотите, чтобы пошла страна. Это полностью ваше решение», - сказал посол.
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