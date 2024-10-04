

Герчинский: Если Грузия станет однопартийным государством, она не сможет стать членом ЕС никогда

04.10.2024 14:13





Если Грузия станет однопартийной страной, если Грузия станет страной, где политическая оппозиция запрещена, если она станет местом, где гражданскому обществу придется уезжать за границу для того, чтобы работать, если основные права человека, в том числе, права меньшинств не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза - ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, - заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, выбор в руках грузинского народа - грузинский народ должен решить, какое правительство хочет иметь.



«В случае, если это правительство будет заинтересовано в процессе вступления Грузии в Евросоюз, со своей стороны, мы готовы работать с любым правительством, демократически избранным грузинским народом», - отметил посол.



При этом он подчеркнул, что Евросоюз основан на определенных ценностях и эти ценности не подлежат переговорам.



«Эти ценности отражены в договоренностях: это свобода, демократия, верховенство закона, права меньшинств и мы искренне надеемся, что на выборах 26 октября народ Грузии выберет новое правительство, которое будет привержено этим нормам. Позвольте мне сказать очень откровенно: если Грузия станет однопартийным государством, если Грузия станет страной, где политическая оппозиция запрещена, где гражданскому обществу потребуется уехать за границу, чтобы работать, если основные права человека, в том числе, права меньшинств, не будут защищены, то Грузия не сможет стать членом ЕС - ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Это принципы, которые не подлежат переговорам и которые должны строго соблюдать как нынешние, так и будущие члены ЕС», - заявил посол.





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