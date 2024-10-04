

Представитель «Мечты» обвинил посла ЕС во вмешательстве в предвыборную кампанию

04.10.2024 16:19





«Заявления посла ЕС неприемлемы, господин посол, вы позволяете себе слишком много, вмешиваясь во внутренние дела нашей страны», – заявил член парламентского большинства Ираклий Заркуа.



«Заявления посла ЕС Герчинского неприемлемы как по сути, так и по содержанию. Господин посол, вы позволяете себе слишком много, вмешиваясь во внутренние дела нашей страны. Народ Грузии ясно дал понять, что мы не допустим ЛГБТ-пропаганды, и вы видели митинг, на который вышло более миллиона человек, но вы всё равно настойчиво продолжаете настаивать, заявляя, что запрет ЛГБТ-пропаганды якобы является нарушением прав человека. Большинство населения Грузии с вами не согласно. Также заявление посла о том, что якобы в Молдове и Украине сейчас мир, неуместно и здесь. Господин посол, в Украине нет мира – либо вас обманывают, либо вы сами лжёте. Там происходит трагедия, и никто не знает, когда она закончится. Мы не хотим такого мира, как в Украине», – заявил Ираклий Заркуа.



По его словам, за правительством Грузии стоит большинство грузинского народа.



«Ещё раз заявляем и призываем вас прекратить вмешательство во внутренние выборы – это не ваш мандат. Ваш мандат – поддержать Грузию на пути евроинтеграции и не ставить нам палки в колеса, когда появится возможность для продвижения вперёд. За нами стоит большинство грузинского народа. Ваше беспокойство и возмущение мне понятны, поскольку ваши агенты не смогут преодолеть барьер, но это не даёт вам права вмешиваться в предвыборную кампанию», – заявил Ираклий Заркуа.







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