

Хельсинкская комиссия: «Правительство «Грузинской мечты» развернулось в сторону России»

04.10.2024 17:51





В Хельсинкской комиссии США заявили, что правительство «Грузинской мечты» развернулось в сторону России, что вызывает серьезную обеспокоенность.



По мнению Хельсинкской комиссии, стратегически весь Южный Кавказ находится «на острие ножа», поскольку Россия пытается сохранить свое влияние путем разжигания конфликтов в регионе, и поэтому Соединенные Штаты должны пересмотреть свой подход.



«Армения, исторически один из ближайших союзников России, отдаляется от Москвы. В то же время Азербайджан усиливает свои связи с Россией и уравновешивает их своими давними и плодотворными отношениями с членом НАТО Турцией и с Евросоюзом.



Между тем, правительство «Грузинской мечты» развернулось в сторону России и нелиберальной ориентации, явно отодвинув в сторону прозападные настроения своего народа. Этот дрейф в сторону пророссийской позиции вызывает серьезную озабоченность.



США должны демонстрировать двухпартийный единый подход к Кавказу, усилить меры ответственности за откат от демократии, одновременно предоставив механизмы для более глубокой и сильной интеграции с западными институтами. Мы должны наметить вместе путь вперед», — говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.



Хельсинкская комиссия США — это правительственная комиссия США, которая содействует соблюдению прав человека, военной безопасности и экономическому сотрудничеству в 57 странах Европы, Евразии и Северной Америки.



Следует отметить, что инициатором принятия Акта MEGOBARI является председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон. Акт предусматривает углубление сотрудничества с Грузией, если грузинское правительство прекратит антизападную риторику и нарушения прав человека, в противном случае Акт MEGOBARI предусматривает введение санкций против грузинских правительственных чиновников, ответственных за подрыв демократии в Грузии.







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