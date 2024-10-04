

Гранты НПО, обещанные премьер-министром, не заложены в проект бюджета на 2025 год

04.10.2024 17:55





Обещанные властями Грузии гранты для неправительственных организаций (НПО) были отложены и отсутствуют в проекте государственного бюджета на 2025 год.



Заместитель министра финансов Георгий Какауридзе пояснил, что этим вопросом займется новый состав парламента после выборов.



На данный момент бюджет на 2025 год предусматривает только обязательные расходы, такие как зарплаты, пенсии и завершение уже заключенных контрактов.



Программа грантов для НПО, анонсированная премьер-министром Ираклием Кобахидзе в сентябре 2024 года, должна была начать работу с 2025 года и предполагала выделение 200 миллионов лари (более 73 млн. долларов США).



Однако её запуск снова отложен, что вызвало критику и подозрения о несерьезности намерений властей. Сомнения вызывал и сам процесс — отсутствовали структуры, которые бы занимались отбором и контролем за проектами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





