

Патриархия приветствует принятие закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних»

04.10.2024 19:39





«Принятый властями Грузии закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» является позитивным шагом вперед», — говорится в заявлении, распространенном службой по связям с общественностью Патриархии Грузии.



В заявлении говорится, что в Грузии сегодня, как и во многих странах мира, защита семейных ценностей стала важным вызовом.



«Церковь Грузии постоянно защищала и защищает нашу молодежь от идеологий, подрывающих традиционные семейные структуры.



Несколько лет назад учебники для учащихся и учителей школьного предмета вызвали резкую и справедливую критику со стороны Патриархии Грузии, поскольку некоторые темы этих учебников открыто подчеркивали занижение семейных ценностей. Потребовались долгие и активные усилия, чтобы удалить из учебных ресурсов отрывки, содержащие пропаганду LGBTQI, поскольку образовательные учебники должны соответствовать нашим фундаментальным ценностям.



Кроме того, распространение пропаганды LGBTQI часто создавало значительные социальные разногласия в обществе и даже становилось инструментом напряженности в руках тех, кто стремится углубить поляризацию.



Исходя из этих тенденций, принятый нынешним правительством Грузии закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» является позитивным шагом вперед.



Мы надеемся, что этот закон принесет плодотворные результаты для благополучия нашего общества, поскольку это важный и решающий шаг по защите традиционных ценностей, определяющих идентичность грузинской нации», — говорится в заявлении.







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