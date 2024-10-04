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Патриархия приветствует принятие закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних»
04.10.2024 19:39
«Принятый властями Грузии закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» является позитивным шагом вперед», — говорится в заявлении, распространенном службой по связям с общественностью Патриархии Грузии.
В заявлении говорится, что в Грузии сегодня, как и во многих странах мира, защита семейных ценностей стала важным вызовом.
«Церковь Грузии постоянно защищала и защищает нашу молодежь от идеологий, подрывающих традиционные семейные структуры.
Несколько лет назад учебники для учащихся и учителей школьного предмета вызвали резкую и справедливую критику со стороны Патриархии Грузии, поскольку некоторые темы этих учебников открыто подчеркивали занижение семейных ценностей. Потребовались долгие и активные усилия, чтобы удалить из учебных ресурсов отрывки, содержащие пропаганду LGBTQI, поскольку образовательные учебники должны соответствовать нашим фундаментальным ценностям.
Кроме того, распространение пропаганды LGBTQI часто создавало значительные социальные разногласия в обществе и даже становилось инструментом напряженности в руках тех, кто стремится углубить поляризацию.
Исходя из этих тенденций, принятый нынешним правительством Грузии закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» является позитивным шагом вперед.
Мы надеемся, что этот закон принесет плодотворные результаты для благополучия нашего общества, поскольку это важный и решающий шаг по защите традиционных ценностей, определяющих идентичность грузинской нации», — говорится в заявлении.
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