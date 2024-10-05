

Помощник госсекретаря США выразил обеспокоенность законом «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних»

05.10.2024 13:18





Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен в соцсети комментирует утверждение закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



По словам О’Брайена, США всегда будут повышать голос в защиту прав человека.



«Обеспокоены вступлением в силу закона, который ограничивает свободы и рискует отдалить Грузию от Европы. США всегда будут выступать в защиту прав человека и основных свобод для всех.», — написал О’Брайен в соцсети.







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