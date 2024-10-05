

Анна Долидзе^ Политические консультации между партиями начнутся при посредничестве президента

05.10.2024 15:15





Встреча одной из лидеров «Сильной Грузии» Анны Долидзе с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани завершилась.



Как сообщила после встречи одна из лидеров коалиции, они говорили об избирательных процессах, но, по ее словам, обсуждения возможных кандидатов на должность премьер-министра не было.



«Президент только что вернулась с Запада, встречалась с нашими партнерами, и, естественно, сейчас начинаются очень важные внутриполитические процессы. Политические консультации между политическими партиями также начнутся при посредничестве президента. Мы говорим о том, какие контуры должен иметь этот процесс, и для этого необходимо участие президента. Конечно, это процесс, в котором главную роль играют политические партии.



До выборов осталось несколько недель, и нам нужно подготовиться к переходному периоду. Нам следует использовать это время, чтобы не оказаться в «цейтноте». Кто будет в этих процессах и какая роль будет у президента, это требует подготовки.



По словам президента, мы имеем поддержку наших партнеров как политическую, так и материальную. О возможных кандидатах на должность премьер-министра речи не было, и я не думаю, что это правильно, потому что нельзя переносить внимание с избирательной кампании на конкретных лиц», - заявила Анна Долидзе.



Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит политические консультации с представителями оппозиции во дворце Орбелиани.





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