

Киркитадзе: У «Мечты» не хватит ресурсов, мы везде положим их на лопатки и победим

05.10.2024 15:21





Наша победа близка, у «Мечты» не хватит ресурсов, мы везде положим их на лопатки и победим, — заявил на встрече с жителями села Гамарджвеба в муниципалитете Гардабани исполнительный секретарь «Единство — Национальное движение» Давид Киркитадзе.



«Эта встреча важна, и знаменательно, что она проходит в Гамарджвеба (Победа), потому что мы очень близки к победе. До победы остаются считанные дни, считанные дни до освобождения нашей страны от этих невероятно плохих людей. У нас не пророссийское правительство, у нас напрямую российское правительство, напрямую предательское. В Грузии никогда не было такого плохого правительства, поэтому мы должны дать им достойный ответ.



Чего они добьются в день выборов? Будут сторожить каждую семью и у каждого выхода поставят машину СГБ? Мы положим их на лопатки и победим, перевернем и снова положим на лопатки. У них не хватит ресурсов, потому что мы прекрасно знаем, кто они, каковы они и сколько их.



Наша победа близка и вы должны в это поверить», — сказал Давид Киркитадзе.







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