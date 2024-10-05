

Президент проводит политические консультации с оппозицией

05.10.2024 15:24





Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит в президентском дворце политические консультации с представителями оппозиции.



Саломе Зурабишвили уже встретилась с одним из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Анной Долидзе.



Как заявила Долидзе журналистам после встречи, начинаются важные внутриполитические процессы и участие в них президента необходимо.



«Президент сейчас вернулась с Запада, где встретилась с партнерами, и, естественно, сейчас начинаются очень важные внутриполитические процессы. При посредничестве президента также начнутся политические консультации между политическими партиями. Мы говорим о том, какие контуры должен иметь этот процесс, и для этого необходимо участие президента. Это процесс, в котором главную роль играем политические партии. До выборов осталось несколько недель, и нам нужно подготовиться к переходному периоду. Нам следует использовать это время, чтобы не оказаться в цейтноте. Кто будет в этих процессах, какую роль будет играть президент и какую роль будут играть политические партии — все это требует подготовки.



Что касается западных партнеров, то они уделяют большое внимание тому, чтобы выборы были мирными, справедливыми, демократическими и переходными. По словам президента, партнеры нас поддерживают, мы имеем их политическую и материальную поддержку. Президент – это некий мост между нами и нашими западными партнерами по внутриполитическим процессам. О возможных кандидатах на должность премьер-министра речи не было, и я не думаю, что это правильно, потому что нельзя переносить внимание с избирательной кампании на конкретных лиц», — сказал Долидзе.



После Анны Долидзе Саломе Зурабишвили сейчас встречается с членом партии «Гахария за Грузию» Натией Мезвришвили. Как известно, президент также проведет встречу с представителем партии «Единство — Национальное движение».







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