

Эка Гигаури: Президент готова сделать все, чтобы граждане голосовали в свободной обстановке

05.10.2024 16:31





Во дворце Орбелиани завершилась встреча пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили и исполнительного директора «Международной прозрачности – Грузии» Эки Гигаури.



Как сообщила после встречи Эка Гигаури, она говорила с президентом о процессе наблюдения за выборами и решениях Антикоррупционного бюро.



«Мы говорили о нашей наблюдательной миссии, о том, что «Международная прозрачность – Грузия» наблюдает за выборами коалиционно. Она поинтересовалась, каковы наши планы, сколько наблюдателей у нас будет, и как мы собираемся защищать голоса.



Ее также интересовало изначальное решение антикоррупционной службы, а затем и вопросы отмены этого решения.



Мы говорили о том, в чем нас незаконно обвиняли, и почему решение было изменено. Президент готов сделать все, чтобы граждане голосовали в свободной обстановке. Разумеется, во всем этом она исполнит конкретную роль. Она очень активна, в том числе и в плане обеспечения голосования эмигрантам», - заявила Эка Гигаури.





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