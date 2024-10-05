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Эка Гигаури: Президент готова сделать все, чтобы граждане голосовали в свободной обстановке
05.10.2024 16:31
Во дворце Орбелиани завершилась встреча пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили и исполнительного директора «Международной прозрачности – Грузии» Эки Гигаури.
Как сообщила после встречи Эка Гигаури, она говорила с президентом о процессе наблюдения за выборами и решениях Антикоррупционного бюро.
«Мы говорили о нашей наблюдательной миссии, о том, что «Международная прозрачность – Грузия» наблюдает за выборами коалиционно. Она поинтересовалась, каковы наши планы, сколько наблюдателей у нас будет, и как мы собираемся защищать голоса.
Ее также интересовало изначальное решение антикоррупционной службы, а затем и вопросы отмены этого решения.
Мы говорили о том, в чем нас незаконно обвиняли, и почему решение было изменено. Президент готов сделать все, чтобы граждане голосовали в свободной обстановке. Разумеется, во всем этом она исполнит конкретную роль. Она очень активна, в том числе и в плане обеспечения голосования эмигрантам», - заявила Эка Гигаури.
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