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Омбудсмен: Для меня важно, чтобы ни один гражданин не остался без права участвовать в выборах
05.10.2024 17:38
По словам Народного защитника Грузии Левана Иоселиани, нужно приветствовать важное решение, принятое ЦИК с участием оппозиционных партий, согласно которому грузинские беженцы, проживающие за рубежом, при регистрации до 7 октября получат возможность попасть в единый избирательный список и 26 октября участвовать в выборах.
Заявление омбудсмена по этому поводу публикует аппарат Народного защитника.
«Вчера мы обратились в Центризбирком с официальным призывом и потребовали, чтобы наши граждане, беженцы, проживающие за рубежом, не оставались без права голоса.
Сегодня Центризбирком при участии оппозиционных партий принял важное решение, согласно которому грузинские беженцы, проживающие за рубежом, в случае регистрации до 7 октября получат возможность попасть в единый избирательный список и 26 октября участвовать в выборах.
Для меня, как Народного защитника, принципиально важно, чтобы ни один гражданин Грузии не остался без права участвовать в выборах, будь то внутри страны или за ее пределами. Особенно следует приветствовать то, что постановление ЦИК предоставило такую возможность и беженцам», - заявляет Леван Иоселиани.
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