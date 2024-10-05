

Омбудсмен: Для меня важно, чтобы ни один гражданин не остался без права участвовать в выборах

05.10.2024 17:38





По словам Народного защитника Грузии Левана Иоселиани, нужно приветствовать важное решение, принятое ЦИК с участием оппозиционных партий, согласно которому грузинские беженцы, проживающие за рубежом, при регистрации до 7 октября получат возможность попасть в единый избирательный список и 26 октября участвовать в выборах.



Заявление омбудсмена по этому поводу публикует аппарат Народного защитника.



«Вчера мы обратились в Центризбирком с официальным призывом и потребовали, чтобы наши граждане, беженцы, проживающие за рубежом, не оставались без права голоса.



Сегодня Центризбирком при участии оппозиционных партий принял важное решение, согласно которому грузинские беженцы, проживающие за рубежом, в случае регистрации до 7 октября получат возможность попасть в единый избирательный список и 26 октября участвовать в выборах.



Для меня, как Народного защитника, принципиально важно, чтобы ни один гражданин Грузии не остался без права участвовать в выборах, будь то внутри страны или за ее пределами. Особенно следует приветствовать то, что постановление ЦИК предоставило такую ​​возможность и беженцам», - заявляет Леван Иоселиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





