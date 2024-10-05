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Избиратели с оккупированных территорий смогут голосовать по своему фактическому адресу - ЦИК
05.10.2024 17:38
По решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, избиратели, находящиеся за рубежом и имеющие адрес регистрации на оккупированных территориях, получат возможность принять участие в выборах 26 октября по своему фактическому адресу.
На состоявшемся заседании Центризбирком принял единогласное решение по проекту постановления, представленному оппозицией.
О важности поддержки этого постановления сказал до голосования и председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
«Это очень важное решение, которое в случае принятия даст возможность участвовать в выборах сотням известных нам людей, имеющих зарегистрированы по адресу на оккупированных территориях», - заявил Каландаришвили.
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